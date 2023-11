1 z 5

Na ten moment czekali wszyscy fani "Diagnozy"! Już we wtorek, o 21:30, pierwszy odcinek drugiej serii hitowego serialu z Mają Ostaszewską i Maciejem Zakościelnym w rolach głównych. A my wiemy, co się w nim wydarzy :)

Czy związek Michała i Anny przetrwa? Jak swoje życie i karierę ratuje Jan Artman? Jakie śledztwo rozpocznie Leśniewska? Przekonajcie się!

Zobaczcie fotostory z pierwszego odcinka "Diagnozy"!

Zobacz także: Jak zmieni się życie bohaterów "Diagnozy" w drugim sezonie? Zobaczcie, co zdradził nam Maciej Zakościelny