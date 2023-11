Maja Ostaszewska w rozmowie z Party.pl zdradziła, co wydarzy się w drugim sezonie "Diagnozy"! Serial z udziałem plejady polskich gwiazd stał się prawdziwym hitem stacji TVN. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy Anny, która odzyskuje pamięć i walczy o odzyskanie swoich dzieci. Już 20 lutego fani będą mogli zobaczyć pierwszy odcinek drugiego sezonu "Diagnozy". Co wydarzy się w serialu? Byliśmy na planie serialu TVN! Posłuchajcie, co zdradziła nam Maja Ostaszewska!

Reklama

Zobacz także: Mamy zwiastun drugiej serii "Diagnozy"! Anna pogodzi się z Janem dla dobra dzieci? Co knuje Artman? ZOBACZ

Reklama

Co wydarzy się w drugim sezonie "Diagnozy"?