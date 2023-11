3 z 5

Przede wszystkim wszyscy zastanawiają się, dlaczego Artman chciał zniszczyć Annę! Dlaczego podłożył jej złe zdjęcie rentgenowskie pacjentki? Dlaczego umieścił ją w zakładzie w Szwecji? Jego motywy wciąż pozostają nieznane.

A co się stanie z Martą Artman, która spodziewa się z Janem dziecka? Wielu widzów myśli również o tym, jak to się stało, że Marta nie wiedziała wcześniej o Annie, kiedy wychodziła za Artmana, który miał dwójkę dzieci. Czy Jan już wtedy ukrywał przed nią prawdę?

Niektórzy fani serialu uważają również, że Anna nie powinna iść na układ z Artmanem. Mając dowody, że celowo wprowadził ją w błąd, powinna chcieć go zniszczyć w sądzie. Choć tak się nie stało, to warto przypomnieć, że tajemniczy list od Wiśniewskiego trafił również do prokuratury! Czy lekarz będzie mógł więc spać spokojnie? Czy jego kłamstwa w końcu wyjdą na jaw?

