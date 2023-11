2 z 6

Między Michałem, a Anną panuje napięcie po zeznaniach Leśniewskiej w sądzie w sprawie przeciwko Artmanowi.

Stan Ewy (Marta Mazurek) wyraźnie się poprawia. Zostaje wypisana ze szpitala. Jednakże na parkingu przed Izbą Przyjęć, Ewa nagle traci przytomność. Objawy neurologiczne sugerują krwawienie do mózgu. Anna i Artman wykonują kraniotomię. Leśniewska usiłuje zrozumieć co było przyczyną krwawienia. Dzwoni do znajomego szwedzkiego lekarza – profesora Carlssona – aby skonsultować przypadek Ewy. Lekarz obiecuje jej pomóc, jednocześnie pyta co się z nią działo tak długi czas. Mówi jej również, że szukał jej Gustaw. Anna nie potrafi sobie przypomnieć kim jest ów mężczyzna...