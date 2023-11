4 z 7

W nowych odcinkach poznamy także dalsze losy pozostałych bohaterów serialu. Piotr Sadzik zostanie po raz piąty ojcem. Czy urodzi mu się długo wyczekiwany syn? Wanda, jako typowa Ślązaczka z wielodzietnej rodziny, również będzie marzyła o dziecku. Niestety, pogrążony w depresji mąż nie podzieli jej pragnień. Duże zmiany czekają doktor Kaletę. Matczyna nadopiekuńczość popsuje jej relacje z synem, Kacprem. Chłopak odsunie się od Marii. Równocześnie w życiu ordynator pojawi się mężczyzna, Karol (Wojciech Zieliński), który spowoduje, że jej kariera i pozycja zawisną na włosku... Dagmara, aby wspiąć się wyżej w szpitalnej hierarchii oraz osiągnąć zawodowy sukces, wda się w romans. Natomiast jej konkurent na oddziale chirurgii, Rafał, zupełnie nie będzie mógł skupić się na pracy. Podczas jednego z dyżurów pozna Jagnę. Czy przypadkowe spotkanie przerodzi się w wielką miłość? Kaja oraz Tomek zostaną parą, jednak Szewczyk nie będzie potrafiła zapomnieć o Michale. Jak ta sytuacja wpłynie na relacje między braćmi? Zaskakująca historia miłosna wydarzy się także w życiu anestezjolog Olgi, która nieoczekiwanie zbliży się do Agnieszki. Czy Bujak będzie miała na tyle odwagi, by przyznać się przed sobą, że to może być coś więcej niż przyjaźń?