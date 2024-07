Zwariowałeś? Nie, no... pogięło cię do reszty!? Chcesz wszystko spieprzyć? A co ty byś zrobił… gdyby chodziło o Basię? Załatwiłbym sukinsyna! Ale trzeba to zrobić z głową… Tak, żeby gnojek się nie wywinął! Miałem ochotę go zatłuc... Pierwszy raz w życiu czułem coś takiego...