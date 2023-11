"BrzydUla" wraca do tv? Kilka dni temu w wywiadzie dla "Party" Julia Kamińska zdradziła, że takie plany są!

Reklama

To jest moje marzenie, bo to rola, od której wszystko się dla mnie zaczęło i wiąże się z nią ogromny sentyment. Byłoby wspaniale, gdyby udało się wrócić na plan i cały czas na to liczę, bo wiem, że takie plany są - powiedziała aktorka w rozmowie z naszym portalem.

Ostatnio mówiło się nawet, że jeśli "BrzydUla" wróci to bez Małgorzaty Sochy, która wcielała się w postać Violetty Kubasińskiej. Czy zatem produkcja będzie szukała nowych twarzy do serialu? Podczas jednej z imprez spytaliśmy Dominikę Gwit, która przyjaźni się zarówno z Filipem Bobkiem, jak i Julią Kamińską, czy słyszała plotki na temat powrotu serialu i czy sama może w nim zagra? Zobaczcie, co nam zdradziła!

ZOBACZ: Małgorzata Socha nie zagra w nowych odcinkach "BrzydUli"? "Nikt do mnie nie dzwonił"

Dominika Gwit i Filip Bobek od lat są przyjaciółmi

Instagram

Czy serial "BrzydUla" wkrótce wróci?

East News