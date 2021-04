Pamiętasz lata 90.? To musiałeś oglądać "Cudowne lata"! Jak Kevin i Winnie wyglądają po 40-tce?

"Cudowne lata" to amerykański serial komediowy, który bawił Polaków w I połowie lat 90. Pamiętają go chyba wszyscy, którzy dorastali w tamtym okresie. Też zżyliście się wówczas z Kevinem Arnoldem i jego zakręconą rodziną? A na dźwięk hitu "With a Little Help of My Friens" w wykonaniu Joe Cockera przybiegaliście przed telewizor? Na pewno z wypiekami śledziliście niewinne miłosne podchody głównego bohatera do pięknej Winnie Cooper. Jak dziś wyglądają Kevin i jego miłość?

Zobacz także: "Kevin sam w domu": Jak po latach wygląda dom Kevina McCallistera? Koniecznie musicie zobaczyć te wnętrza!

Jak wyglądają dziś Kevin i Winnie z "Cudownych lat"?

Gdy rozpoczęto zdjęcia do serialu urocza para miała odpowiednio 11 lat (grający Kevina Fred Savage) i 12 (wcielająca się w Winnie Danica McKellar).

Danica kilka dni temu (3 stycznia) skończyła 46 lat, Savage w lipcu skończy 45. Kilka lat temu spotkali się przy okazji jednej z imprez.

East News

Fred zyskał dzięki "Cudownym latom" ogromną popularność. Choć potem grał w wielu produkcjach, żadna nie przyniosła mu już jednak takiej widowni. Co ma wspólnego z Kevinem? Miłość z dzieciństwa! 7 sierpnia 2004 poślubił swoją przyjaciółkę z dzieciństwa Jennifer Lynn Stone. Mają trójkę dzieci.

Na ostatnich zdjęciach serialowy Kevin wygląda tak:

East News

Prawda, że nie zmienił się bardzo?

Danica (Winnie) z przeuroczej dziewczynki wyrosła na piękną kobietę. A uśmiech i oczy nie zmieniły się wcale. Nadal gra w filmach, jest też dyplomowaną matematyczką. Na koncie ma już cztery książki poświęcone tej dziedzinie nauki. W 2014 roku po raz drugi wyszła za mąż.