W kolejnym odcinku serialu "Za marzenia" czeka nas wiele emocji! Anka (Anna Karczmarczyk) zostanie uprowadzona i co najgorsze nie będzie wiedziała, dlaczego znalazła się w tarapatach! Porywaczki zwiążą dziewczynę i będą celowały do niej z pistoletu! Czy ktoś przyjdzie jej na ratunek? Co jeszcze wydarzy się w 22. odcinku serialu?

