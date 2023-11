W 1374 odcinku "M jak miłość" Paweł (Rafał Mroczek) dla pieniędzy poślubi Katię (Joanna Jarmołowicz), ale jego fikcyjna żona znów wpakuje go w poważne tarapaty! Kim jest Katia i co ukrywa przed Zduńskim?

Reklama

Paweł chciał odbić się od dna więc przyjął niemoralną propozycję ślubu. Kalina (Karolina Sawka) zapłaciła mu za to, że dzięki niemu, Katia może legalnie mieszkać w Polsce. Zduńskiemu to niestety nie wystarczy... Za wszelką cenę będzie dążyć do tego, by poznać tajemnicę żony.

Więcej: W "M jak miłość" kolejny ślub Pawła! Czy jego kłopoty tak naprawdę dopiero się zaczną?

Kobiety będą milczały, a Pawłowi ciężko będzie poznać prawdę. Dopiero w nowych odcinkach "M jak miłość" widzowie przekonają się, że Zduńskiemu grozi niebezpieczeństwo. Do Warszawy przyjedzie były narzeczony Katii - gangster z Gruzji będzie chciał ją odzyskać! Jak dla Pawła skończy się starcie z Igorem (Ali Bakhrutdinov)? Czy Zduński uratuje Katię przed bandziorem?

fot: Instagram

Nie znam jeszcze szczegółów, ale zdaje się, że relacje Katii i Pawła będą się pogłębiać. Zamieszkają razem, żeby zachować pozory po zaaranżowanym ślubie, zaczną ze sobą spędzać dużo czasu, aż w końcu zacznie między nimi kwitnąć uczucie. Kto wie, może przerodzi się w miłość - powiedziała Joanna Jarmołowicz zdradzając, że jej bohaterka zostanie w życiu Pawła na dłużej!

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

W 1374 odcinku "M jak miłość" zobaczymy ślub Katii i Pawła

Mat. prasowe

Kalina zapłaci Zduńskiemu za to, że zgodził się zostać mężem jej przyjaciółki

Reklama