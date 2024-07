Małgorzata Kożuchowska nową królową ciętych ripost ;)? Na konferencji serialu "Druga Szansa" była w centrum zainteresowania. Aktorka była w świetnym humorze i żartowała na scenie. Kubie Wojewódzkiemu rośnie konkurencja?

Podczas konferencji i premiery serialu "Druga Szansa" Małgorzatę Kożuchowską na salę kinową wprowadził Olivier Janiak, który słysząc aplauz publiczności, zapytał gwiazdę, czy go słyszy. Aktorka od razu odpowiedziała: "No przecież głucha nie jestem!", czym bardzo rozbawiła widzów. Tuż po pokazie pierwszego odcinka, Janiak powiedział, że dziś środa popielcowa, więc pojawiło się pytanie, czy powinien odbyć się bankiet i impreza. Kożuchowska zaś odparła: "Mam 40 dni na odpokutowanie tego!". Gwiazda była w doskonałym humorze, udzielała wywiadów do późnych godzin wieczornych, spotkała się z fanami, a uśmiech nie schodził jej z twarzy. To był jej dzień!

Małgorzata Kożuchowska miała doskonały humor na premierze "Drugiej Szansy".

Małgorzata Kożuchowska rozbawiła widzów na premierze.

Olivier Janiak i Małgorzata Kożuchowska na imprezie.