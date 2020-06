"Cena wolności" - dziś 12. odcinek. Mamy zwiastun i streszczenie! Będą zaręczyny! 

Od 8 czerwca widzowie TVP 1 mogą oglądać rosyjski serial z 2018 roku - „Cena wolności”. Pierwszy sezon ma aż 18 odcinków. Jest to historyczna produkcja w reżyserii Dmitrija Czerkasowa. To barwna, pełna romantyzmu i zwrotów akcji opowieść o losach Poliny Lebiediewej (Tatiana Babienkowa), wychowanki księcia Alieksieja Gołowina (Władisław Wietrow). Młoda dama korzysta z dobrodziejstw życia w bogatym majątku i jest najbardziej pożądaną partią w okolicy. Książę organizuje bal, na którym Polina może znaleźć kandydata na męża. Podczas zabawy zjawia się Siergiej (Oleg Mazurow), bratanek Gołowina - utracjusz, karciarz i hulaka. W jednej chwili sytuacja Poliny zmienia się diametralnie, a jej los od tej pory będzie niepewny. Co wydarzy się dziś, we 12. odcinku serialu? Zobaczcie!

"Cena wolności" - 12. odcinek, wtorek 23.06 - streszczenie i opis

Hrabia bardzo denerwuje się aresztowaniem Jefima i Stiepana – świadka morderstwa Siergieja Gołowina. Czy wyjdzie na jaw, kto i dlaczego zamordował bratanka księcia, jedynego prawowitego spadkobiercę, w przypadku nieodnalezienia testamentu? Kreczetski nie rezygnuje z pomysłu wydania brata za księżniczkę Nikitską. Dymitr obiecał, że pomoże Polinie w odzyskaniu wolności i stara się dotrzymać słowa. Próbuje dowiedzieć się, jak doszło do tego, że akt wyzwolenia Poliny zniknął. Wypytując ojca Michaiła, dowiaduje się, że Polina jest córką księcia Gołowina i chłopki pańszczyźnianej. Tymczasem notariuszowi Borysowi zaczyna palić się grunt pod nogami. Musi z żoną uciekać. Dymitr dowiaduje się, że brat urządza bal, na którym ogłosi jego zaręczyny z księżniczką Katieriną.

Zobacz także: Wielki QUIZ z wiedzy o Marcinie Chodakowskim z "M jak miłość"! Uwaga, to nie jest takie proste!

"Cena wolności" już dziś, o godzinie 20:35 w TVP 1!

Oglądacie "Cenę wolności"?