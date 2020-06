Jesteś fanem "M jak miłość" i uwielbiasz wątek Marcina Chodakowskiego? Jeżeli tak to spróbuj rozwiązać nasz quiz z wiedzy o jednym z największych przystojniaków z serialu TVP! Pamiętasz w którym roku Mikołaj Roznerski, który wciela się w rolę Marcina, dołączył do obsady "M jak miłość"? W kim był zakochany i co do tej pory wydarzyło się w jego życiu? Jeżeli o Marcinie wiesz dosłownie wszystko, to z pewnością świetnie poradzisz sobie z naszymi pytaniami!

Rozpoczynamy nasz trudny QUIZ z wiedzy o Marcinie z "M jak miłość"!

