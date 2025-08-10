Thalía, a właściwie Ariadna Thalía Sodi Miranda, od lat uchodzi za jedną z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych artystek muzyki latynoskiej. Choć w 2025 roku skończyła 53 lata, wciąż olśniewa urodą i energią. Fani nie kryją zachwytu, a jej zdjęcia w mediach społecznościowych wywołują burzę pozytywnych komentarzy.

Reklama

Co Thalía robiła ostatnio: nowa muzyka i koncerty

Rok 2024 był dla Thalíi wyjątkowo intensywny. Artystka wydała swój dwudziesty album studyjny zatytułowany „A Mucha Honra”, który powstał we współpracy z Ángeli Aguilar, Grupo Firme oraz Estilo Sin Límite. Album inspirowany jest muzyką regionalną Meksyku i został bardzo dobrze przyjęty przez fanów i krytyków.

W ramach promocji płyty Thalía pojawiła się na Latin American Music Awards w Los Angeles, gdzie zaprezentowała m.in. remiks „Te Va a Doler” w wersji z Deorro oraz wersję z Grupo Firme. W czerwcu 2024 roku zorganizowała także własny koncert „Concierto de Campeones” dla 6000 fanów, transmitowany przez Univision. W setliście nie zabrakło hitów takich jak „No Me Acuerdo” i „Desde Esa Noche”.

Czym zajmuje się obecnie? Produkcje, dokumenty i nowe media

Thalía nie ogranicza się tylko do sceny muzycznej. Mieszka obecnie w Nowym Jorku, gdzie aktywnie działa jako producentka własnych projektów muzycznych i medialnych. Rozwija też swoją markę w mediach cyfrowych, pokazując, że potrafi iść z duchem czasu.

W planach jest również światowa trasa koncertowa, która ma wystartować pod koniec 2026 roku. To będzie pierwsze duże tournée Thalíi od lat. Oprócz tego, artystka ma pojawić się jako jedna z bohaterek nowej serii dokumentalnej o wpływowych kobietach w Ameryce Łacińskiej.

Zobacz także: 47-letnia Natalia Oreiro w nowym hicie Netflixa! Zmieniła się nie do poznania

Reklama

AKPA

Thalía dziś: styl, elegancja i energia 53-latki

Thalía od lat buduje swój wizerunek z niesamowitą konsekwencją. Niezależnie od tego, czy występuje na scenie, udziela wywiadu czy publikuje zdjęcie na Instagramie — zawsze wygląda perfekcyjnie. Jej styl to połączenie klasyki z nowoczesnością, a wygląd — zdaniem fanów — jest dowodem na to, że wiek to tylko liczba. Na najnowszych zdjęciach wygląda jak nastolatka, a nie kobieta po pięćdziesiątce.