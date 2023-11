Kolejny dramat w "M jak miłość"? Do tej pory najwięcej emocji w nowym sezonie serialu przynosił nam wątek Izy (Adriana Kalska), Marcina (Mikołaj Roznerski) i Artura (Tomasz Ciachorowski). Teraz okazuje się, że sporo będzie się działo również w życiu innych bohaterów "Mjm"!

Jak informuje portal superseriale.se.pl, widzowie już wkrótce zobaczą przerażające sceny z udziałem Budzyńskiego (Krystian Wieczorek), Magdy (Anna Mucha) i jej koleżanki Inki (Martyna Kowalik). Okazuje się, że wszyscy zostaną zaatakowani przez psychopatę, który spotka ich w restauracji!

Budzyński pobity w restauracji

W 1459 odcinku "M jak miłość" Budzyński spotka się z Magdą i jej przyjaciółką ze studiów. Prawnik przyjedzie wspierać swoją ukochaną po ważnym egzaminie, wręczy jej bukiet kwiatów i zaprosi ją i Inkę do restauracji. Niestety, w knajpie pojawi się również mąż siostry Inki, którzy wywoła ostrą awanturę! Kacper (Wojciech Wachuda) zacznie krzyczeć do przyjaciółki Magdy, żeby zmusiła siostrę do wycofania oskarżeń na policji.

To ty ją podbuntowałaś - będzie krzyczeć.

Inka zacznie kłócić się z mężczyzną przypominając mu, że pobił jej siostrę. Wtedy Kacper wpadnie w szał i rzuci się na przyjaciółkę Magdy! Budzyński nie pozwoli, żeby mężczyzna pobił Inkę i sam zacznie szarpać się z bandytą. Kacper zaatakuje również Andrzeja!

Jak zakończy się to spotkanie? Czy Kacper zrobi krzywdę Budzyńskiemu? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków serialu "M jak miłość"! Oglądacie?

Jak zakończy się spotkanie?

