"BrzydUla2": Ula Cieplak znów przejdzie spektakularną metamorfozę! Jest efekt wow? Mamy zdjęcia!

To już pewne! Serialowa "BrzydUla" znów przejdzie zaskakującą metamorfozę! Co tym razem zmieni w swoim wyglądzie Ula Cieplak, w którą wciela się Julia Kamińska? Żona Marka postawi na nowy styl, spektakularnie zmieni kolor włosów, a może stanie się rockową mamuśką? Sprawdźcie!

Metamorfoza "BrzydUli", czyli Uli Cieplak

Pierwszą metamorfozę Uli widzowie mogli zobaczyć 11 lat temu, gdy stacja TVN emitowała pierwszą część serialu. Wówczas obserwowaliśmy, jak z dnia na dzień tytułowa bohaterka przechodzi kompletną przemianę i niczym przysłowiowe "brzydkie kaczątko" staje się zjawiskowym łabędziem. Z cichutkiej okularnicy, która lubowała się w babcinych strojach, Cieplak stała się pewną siebie, seksowną dziewczyną. W "BrzydUli 2" zobaczyliśmy Ulę w innym wydaniu – jako stateczną żonę i mamę trójki dzieci, która w natłoku codziennych obowiązków trochę o sobie zapomniała. Cieniem na jej wyglądzie odbiły się też kłopoty w życiu prywatnym – Uli wydaje się, że jej małżeństwo z Markiem Dobrzańskim (w tej roli Filip Bobek) przeżywa kryzys i może skończyć się rozwodem...

W drugiej serii "BrzydUli" Ula wyjeżdża na długi urlop bez męża. Trzy tygodnie pobytu z dala od domu wykorzysta na to, by o siebie zadbać i znów robić rzeczy, na które jako mama nie miała czasu: biegała, pływała, opalała się i zdrowo odżywiała. Po powrocie Cieplak zaskoczy wszystkich, a najbardziej... swojego męża Marka! Nową spektakularną zmianę jej wizerunku zobaczymy już 24 marca na antenie TVN7. A my już teraz uchylamy Wam rąbka tajemnicy.

Jak wam się podoba Ula w nowym wydaniu?

Mat. prasowe TVN

Serialowa Ula znów postawi na podkreślające zgrabną figurę stylizacje!

Mat. prasowe TVN

Żona Marka Dobrzańskiego wyraźnie zeszczupleje.

Mat. prasowe TVN