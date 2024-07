3 z 8

Ian Ziering, serialowy Steve Sanders to typowy amerykański chłopak - białe zęby, blond włosy, umięśniona klata. Podobnie jak większość jego kolegów z „Beverly Hills 90210” nie podbił rynku filmowego, ale za to w amerykańskiej edycji programu „Taniec z gwiazdami” dotarł do półfinału! No i miał za żonę modelkę „Playboya” ;).

Jego ojciec żartował, że Ian jest największym błędem, jaki popełnił. My się z tym nie zgadzamy. Nie wyobrażamy sobie „Beverly Hills 90210”- bez Steve'a!