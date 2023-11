TVN wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie realizacji kolejnego sezonu "Belle Epoque"! Blisko rok temu stacja zaprezentowała swoją najnowszą produkcję z udziałem plejady polskich gwiazd. W kostiumowym serialu, który miał być hitem TVN, mogliśmy zobaczyć m.in. Pawła Małaszyńskiego, Weronikę Rosati czy Magdalenę Cielecką. Niestety, już po kilku premierowych odcinkach okazało się, że serial zbiera sporo negatywnych opinii. Pomimo krytycznych komentarzy, Edward Miszczak jeszcze kilka miesięcy temu zapewniał, że "Belle Epoque" wróci na antenę TVN. Tak się jednak nie stało, a teraz dyrektor programowy stacji zdradził, dlaczego serial nie pojawił się w wiosennej ramówce. Czy w przyszłości powstaną nowe odcinki?

Edward Miszczak w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl przyznaje, że scenariusz pierwszego sezonu serialu nie zachwycał.

Serial wróci jak będzie miał dobry scenariusz. W pierwszym sezonie scenariusz nie do końca sprostał. Jak patrzę na to, co daje „Diagnoza” to nie ma pola do dyskusji. Ale nie pożegnałem się jeszcze z tym projektem - zapewnia Edward Miszczak.