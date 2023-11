"Seks w wielkim mieście" to serial HBO z lat 90., który był wielkim hitem telewizyjnym. Zgarnął pięć Złotych Globów i cztery nagrody Emmy. Serial opowiadał o mieszkankach Nowego Jorku, które na Manhattanie przeżywają wiele romansów, ale też kilka prawdziwych związków. Główne role w serialu zagrały Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim Cattrall i Kristin Davis. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany w 2004 roku, kilka lat później powstały też dwa filmy o losach bohaterek. Na tym jednak przygoda z "Seksem w wielkim mieście" zakończyła się, co nie spodobało się wielu widzom. Niektórzy nadal czekają na kontynuacje losów Carrie, Mirandy, Charlotte i Samanthy. Czy ich marzenie wkrótce się spełni?

Seks w wielkim mieście - będzie kontynuacja kultowego serialu?

"Seks w wielkim mieście" nie wróci na antenę HBO, ale powstanie nowy serial, do którego scenariusz napisze autorka "Seksu..." Candace Bushnell. Jej najnowsza książka "Is There Still Sex in the City?", która opowiada o życiu seksualnym kobiet po pięćdziesiątce jeszcze nie trafiła do sprzedaży, a prawa do jej serialowej adaptacji zostały już sprzedane! O czym będzie serial "Is There Still Sex in the City?"?

W przeszłości, kiedy miało się powyżej pięćdziesiątki, zaczynało się myśleć o emeryturze – mniej pracy, więcej czasu na swoje hobby i przyjaciół, którzy też prowadzą już spokojniejszy tryb życia. Krótko mówiąc, ludzie w tym wieku mogli już tylko starzeć się i ewentualnie trochę przytyć. Nie oczekiwało się, że będą ćwiczyć, rozkręcać biznes, przenosić się do innego stanu, uprawiać seks z nieznajomymi i zaczynać swoje życie od nowa. Ale dokładnie tak wygląda życie wielu kobiet, które mają obecnie po 50 i 60 lat. Jestem podekscytowana, że będę mogła oddać tę bogatą i złożoną rzeczywistość na kartach powieści, a teraz także na ekranie - powiedziała o swojej książce i serialu Candace Bushnell.

Czy bohaterki z "Seksu w wielkim mieście" pojawią się w nowym serialu? Na razie nie zapadła taka decyzja, ale my liczymy na to, że tak się stanie! Będziecie oglądać "Is There Still Sex in the City?"?

