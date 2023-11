Serial "Bodyguard" to jeden z największych hitów Netflixa w 2018 roku. Serial o losach weterana wojennego, który zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych, obejrzało na Wyspach aż 11 milionów widzów! Nic dziwnego, że od razu pojawiły się informacje o drugim sezonie.

Reklama

Serial Bodyguard – czy będzie 2. sezon?

Co na temat drugiego sezonu serialu mówi twórca i scenarzysta "Bodyguarda" Jed Mercurio?

Byłoby wspaniale, gdyby powstał 2. sezon. Z przyjemnością zrobimy kolejne odcinki. Doceniamy, że fani naprawdę pragną je obejrzeć. Jest dużo logistycznych spraw związanych z 2. sezonem, ale już nad nimi pracujemy.

Czy Richard Madden wcielający się w Davida Budda, ochroniarza pani minister Julii Montague, chciałby zagrać w 2. sezonie serialu? Aktor zdecydowanie popiera ten pomysł. Spytany o swojego bohatera odpowiedział:

Prawdopodobnie potrzebuje przerwy. Jednak nie sądzę, że ludzie oglądaliby go, gdyby leżał na plaży z piña coladą. Osobiście życzę mu mniej lęków i niepokoju.

Dla Richarda Maddena rola w tym serialu to spory krok w karierze. Po premierze "Bodyguarda" mówiło się nawet, że aktor powinien zastąpić Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda. Co na to aktor?

Tak samo było z Tomem Hiddlestonem po "Nocnym recepcjoniście". Teraz przyszła pora na kogoś następnego i trafiło na mnie. Wszyscy uwielbiają plotkować na ten temat, a teraz dotyczy on mnie. Za tydzień będzie już chodziło o kogoś innego – powiedział Richard Madden w "GQ".

Aktor dodał jednak, że jest wielkim fanem Jamesa Bonda i nie wyklucza żadnej z opcji!

Netflix

Obejrzycie 2. sezon "Bodyguarda"?

Netflix

Reklama

Zobacz także: Serial "Ty" o zakochanym stalkerze jednym z największych hitów "Netflixa"! Co wydarzy się w 2. sezonie? Wiemy!