Serial "Przyjaciele" uważany jest za jedną z najlepszych produkcji w historii telewizji. Serial opowiadająca o losach szóstki przyjaciół, którzy mieszkają razem w Nowym Jorku podbił serca widzów na całym świecie. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler i Ross stali się ulubieńcami widzów, którzy przez 10 lat śledzili ich losy na małym ekranie. Aktorzy, którzy zagrali w serialu zdobyli wielką popularność oraz olbrzymie pieniądze. Mówiło się, że podczas pracy nad ostatnim sezonem serialu każdy z nich otrzymywał milion dolarów za jeden odcinek! Serial był wyświetlany w ponad 100 krajach, a finałowy odcinek przyciągnął przed telewizory aż 51,1 mln widzów! Produkcja została też doceniona przez krytyków, bowiem "Przyjaciele" otrzymali 6 nagród Emmy, Złotego Globa oraz nagrodę BAFTA. O "Przyjaciołach" znów zrobiło się głośno, gdy serial stał się dostępny na platformie Netflix. Wtedy też wróciły pytania o kolejny sezon! Czy "Przyjaciele" wrócą do telewizji?

Ostatnio trwa moda na powrót kultowych seriali, ale "Przyjaciele" nadal nie doczekali się kontynuacji. Emisja serialu zakończyła się w 2004 roku i od tamtego czasu twórcy produkcji odrzucają oferty różnych stacji telewizyjnych, które walczą o wznowienie prac nad serialem. Zwłaszcza, że produkcja nadal na siebie zarabia! Netflix zapłacił 100 mln dolarów za licencję na rok! Dlaczego Marta Kauffman nie chce zatem, żeby serial był kontynuowany?

Jest kilka powodów. Po pierwsze, serial opowiada o tym okresie w życiu, kiedy przyjaciele są naszą rodziną. Ten okres się skończył. Wszystko, co moglibyśmy zrobić, to zebrać tę szóstkę aktorów znów razem, ale serce serialu już by znikło. Po drugie, nie wiem, co dobrego miałoby z tego wyniknąć. Serial ma się dobrze, ludzie go kochają. Powrót mógłby okazać się tylko zawodem. "The One Where Everyone’s Disappointed" ("Ten, w którym wszyscy są zawiedzeni") – powiedziała Marta Kauffman w rozmowie z "Rolling Stone".