Kolejny tydzień niewesoło zapowiada się też dla Pyrków. Hubert (Marek Molak), załamany po zniknięciu Klary (Olga Jankowska), coraz częściej będzie sięgał po alkohol… A jego siostry zaczną się tym niepokoić.

- Mamy jednak problem z Hubertem. Chyba nie jest taki twardy, jak nam się wydaje... On zaczął popijać.

- Co ty opowiadasz? Widziałaś go pijanego?

- Nie, ale odkryłam pełno butelek po piwie w jego sypialni. On pije, kiedy my myślimy, że poszedł spać...