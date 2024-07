8 z 10

Marta od razu zacznie organizować akcję ratowniczą i o pomoc poprosi jednego z najlepszych polskich himalaistów: Bernarda (w tej roli Radosław Krzyżowski, gwiazda serialu „Na dobre i na złe”). I będzie nawet gotowa sama polecieć do Nepalu… Ale czy to wystarczy, by Artur wrócił do domu cały i zdrowy?