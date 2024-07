4 z 7

A co u Pyrków? Agata (Natalia Zambrzycka) nadal będzie ukrywać się z Pawłem (Mateusz Rzeźniczak) w starym, zniszczonym domu, który wyszukał dla nich jej ukochany… A Klara (Olga Jankowska) zmusi Huberta (Marek Molak), by oni również wyprowadzili się z Zacisznej - do mieszkania, które odziedziczyła po matce.