Co u Fayada (Amin Bensalem) i Jagi (Maria Dejmek)? Kolejne problemy. Po oświadczynach dziewczyna zacznie ukochanego unikać… a Fayad poprosi w końcu o pomoc Klarę (Olga Jankowska). Jednak Hubert (Marek Molak) poradzi żonie, by nie próbowała przyjaciół „swatać”.

- Jesteś pewna, że on jest w niej zakochany? Może nie chodzi mu o ożenek, tylko o obywatelstwo? Niedawno w Syrii zginęła jego dziewczyna, a on nagle chce się żenić z inną? Tak szybko zapomniał o tamtej? Nie wydaje ci się to podejrzane?