Trudne wyznania, ucieczka kochanka i walka o dziecko – przed nami kolejny tydzień z „Barwami szczęścia"! Co tym razem wydarzy się w serialu? Zobaczcie w serialowym Fotostory z odcinków 1486-1490! Agata (Natalia Zambrzycka) i Paweł (Mateusz Rzeźniczak) zorganizują seans w Feel Gool i wyświetlą film o wojnie w Syrii, na który zaproszą Nabila (Daniel Salman) wraz z bratem i kuzynem. A do tego poproszą uchodźców o pomoc w przygotowaniu całego wieczoru. Większość mieszkańców Zacisznej miło powita Syryjczyków, jednak znajdą się tacy którym ich sąsiedztwo wcale się nie podoba. Co dalej?