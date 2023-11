I zapowie przyjaciółce, że zrobi wszystko, by odzyskać miłość żony.

- To nie może się tak skończyć, nie dam jej odejść!

- Na siłę niczego nie osiągniesz…

- Będę o nią walczył aż do skutku. Cudem przeżyłem, cudem wyszedłem z psychicznej zapaści... Nie chciałem wracać, nie chciałem żyć, jak wróciłem, ale zrobiłem to dla Marty, bo ją kocham i nie mogę jej stracić!