A w finale: kolejne „zawirowania” w życiu Marty (Katarzyna Zielińska)... W nowym sezonie Walawska wystąpi o rozwód i postanowi wyjechać z córką do Białegostoku. Jej matka (Marzena Trybała) będzie jednak temu przeciwna – i spróbuje ją zatrzymać.

- Rozumiem twoje rozgoryczenie, ale to nie powód, żeby przenosić się do innego miasta… W dodatku do Piotra!

- A co w tym złego, że Ewa będzie miała bliżej do ojca i przyrodniego rodzeństwa?

- Mówisz tak, jakbyście się mieli zejść…