Oszustwo, groźby mafii, kradzież – kolejny tydzień „Barw szczęścia” nie zapowiada się „różowo”... Kto wpadnie w serialu w kłopoty, a kto okaże się perfidnym kłamcą?

Kiedy Górkowie pojadą na wakacje do Dubaju, opiekujący się domem Sławek zaprosi seksowną blondynkę – Kiksę (Anna Matysiak). Randka z nieznajomą szybko zamieni się jednak w koszmar...

Z początku – widząc kajdanki z futerkiem - Sławek wyraźnie się ucieszy. I pozwoli, by Kiksa przykuła go do łóżka...

Zobacz zwiastun nowych odcinków serialu 1811-1815 - emisja 26.02-2.03 o 20.05.

