Kilka godzin później na policję zgłosi się za to Krzepiński (Marek Kossakowski) – pasażer, którego Marta poznała w pociągu. Mężczyzna opowie o ataku Igi (Ada Fijał) i o tym, co nastąpiło później.

- Pani Marta była roztrzęsiona i poprosiła, żebym usiadł z nimi. Zrobiłem to, ale była kontrola biletów i musiałem wrócić do swojego przedziału. Poszedłem na chwilę do baru i kiedy potem ponownie do nich zajrzałem, już ich nie było...