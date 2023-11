Małgorzata jednak mu nie uwierzy… A gdy odkryje, że źródłem wszystkich informacji jest Oliwier (Mikołaj Krawczyk), od razu wybuchnie złością.

- Najpierw zakochany, potem z nią zrywa, utrudnia nam interesy, a teraz nagle się o nią martwi? Mam tego po dziurki w nosie! I wiesz, co? Powiedz mu, że jeśli dalej będzie jątrzył, to oskarżę go o stalking!