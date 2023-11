Problemy czekają też Ulę (Ania Karwan), która wyzna Hubertowi (Marek Molak), że znalazła u Ernesta (Krystian Kukułka) narkotyki.

- U niego to wiecznie rollercoaster: raz go roznosi energia, ma pomysły z kosmosu, a zaraz potem wszystko mu siada, dołuje mnie, mówi, że nie mam talentu... Trudno to wytrzymać!(…) Myślałam, że on taki jest, ale teraz wiem, że przyczyną są narkotyki…