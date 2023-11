Zbyszek opowie się po stronie przyjaciółki - i otwarcie Cieślaka zaatakuje.

- Wyjaśnijmy sobie wszystko! Władkowi nie chodzi o to, żeby ciebie pogrążyć, tylko żeby nie wystąpić przeciwko producentom butli... Przyznaj się, zapłacili ci?

- Za kogo ty mnie masz!?

- Zawsze byłeś lojalnym kumplem... Co ci się stało?!

- Nic. Po prostu czuję, że chcecie z Beatą zrobić ze mnie kozła ofiarnego. Nie dosyć, że najbardziej ucierpiałem, to jeszcze mam kłamać?

- Potwierdź tylko to, że nic nie pamiętasz i będzie spokój!

- Nie przekonacie mnie do oszustwa... Nie ma takiej opcji!