Tymczasem Eliza (Danuta Kowalska) – babcia Angeli – po „aferze” z bombą zobaczy zdjęcie Milewicza w mediach… I gdy zorientuje się, że jej wnuczka nie mieszka wcale z „bratem koleżanki”, doniesie o wszystkim Sebastianowi (Kacper Krupski).

- Mamo, jesteś pewna, że to ten mężczyzna?

- Tak, widziałam go, mieszka z twoją córką!

- To nie on, tutaj jest napisane, że on jest nauczycielem..

- No właśnie! Jest! W liceum Angeli!