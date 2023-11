W "Barwach szczęścia" Artur Chowański traci nadzieję na odnalezienie Marty. Ma wielkie poczucie winy, że to on przyczynił się do jej zaginięcia, a może i śmierci. Już raz nie zależało mu na swoim życiu, tym razem jest podobnie... O trudnych przeżyciach i scenach w serialu opowiada Jacek Rozenek, czyli serialowy Artur, a także Joanna Moro, która grała wiele lat temu Zosię, przyjaciółkę Marty...

Czy tych dwoje coś połączy?

- Zosia wróciła by pomóc Chowańskiemu. Ona ma chorego syna, więc łączy ich wspólny ból – mówi Joanna Moro.

