8 z 10

Pozytywne reakcje na coming out Darka (Andrzej Niemyt) napawają go nadzieją na to, że wszyscy szybko zapomną o sprawie, a najważniejsza będzie forma piłkarza. Na odprawie przed meczem dowiaduje się, że znów czeka go rezerwa. Czy kontuzja jednego z zawodników coś zmieni w tej sytuacji?