Przed nami kolejnymi, emocjonujący tydzień z serialem "Barwy szczęścia"! Już w najbliższych odcinkach zapadnie wyrok w sprawie Krzepińskiego (Marek Kossakowski), który został oskarżony o morderstwo Marty Walawskiej (Katarzyna Zielińska). Nie dla wszystkich okaże się on satysfakcjonujący. Co z całą sprawą będzie miała wspólnego Alicja Umińska (Monika Dryl)? Czy nie złamała przypadkiem swoich zasad? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Sprawdźcie nasze wideo, dzięki któremu poczujecie przedsmak tego, co nas czeka w najbliższych dniach!

"Barwy szczęścia": odc. 1872-1875 - emisja 28.05-1.06 o godz. 20:10 w TVP2!

"Barwy szczęścia": co nas czeka?