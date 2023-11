Z kolei Sebastian (Kacper Krupski) odkryje, że Jowita (Magdalena Żak) go oszukała – podając się za studentkę. Dziewczyna – z każdym dniem coraz bardziej zakochana - zorganizuje jego spotkanie z Kajtkiem (Jakub Dmochowski) i Oliwką (Wiktoria Gąsiewska)… A Kowalski, widząc nastolatków, będzie w szoku. I później zacznie robić jej wymówki.

- Okłamałaś mnie! Nie jesteś studentką i nie masz jeszcze 18 lat! Nawet nie jesteś w wieku mojej córki... Jesteś od niej młodsza! - A czy to coś zmienia? - Tak!(…) A Kajtek i Oliwka? To przyjaciele mojej córki... Wstyd mi przed nimi!

Tymczasem Jowita, załamana, w końcu wybuchnie…

- Kocham cię! Czy ty nie rozumiesz, co to znaczy?! Ty do mnie nic nie czujesz? Chciałeś sobie tylko bzyknąć małolatkę? O to ci chodziło?! Przyznaj się!