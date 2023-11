5 z 9

W nowych odcinkach zapadnie ostateczny wyrok w sprawie zabójstwa Marty Walawskiej (granej przez Katarzynę Zielińską), ale zanim się to wydarzy - Alicja (Monika Dryl) zostanie aresztowana, a Artur (Jacek Rozenek) ucieknie z aresztu i swoje kroki skieruje do szpitala do Krzepińskiego (Marek Kossakowski)..