6 z 8

A w finale: powrót Jagi (Maria Dębska)! Dziewczyna przyjedzie z Fayadem (Amin Bensalem) do Polski i wyzna Klarze (Olga Jankowska), że oboje z ukochanym planują ślub. Jej narzeczony otrzyma jednak tragiczną wiadomość z Syrii – o śmierci swojego ojca chrzestnego - i postanowi wrócić do ojczyzny, by pomóc rodzinie... A Jaga będzie tym przerażona. Hubert (Marek Molak) i Klara zorganizują od razu dla uchodźców koncert charytatywny. A Radek (Filip Kosior) zaproponuje zbiórkę pieniędzy w „Feel Good”.