Tymczasem Wilk (Adam Szczyszczaj) nadal będzie mieszkał u Małgorzaty – „opiekując się” Natalią (Maria Dejmek). Zwoleńska, obserwując z bliska ich relacje, będzie w szoku.

- Jak ty z nim wytrzymujesz, córeczko? Przecież on cię osacza! Ta jego opiekuńczość jest przerażająca... A co będzie, jak urodzisz dziecko? Wtedy was oboje będzie trzymał pod kloszem i nie dopuszczał do was nikogo!(...) Musisz coś z tym zrobić!