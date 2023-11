3 z 9

Kasia (Katarzyna Glinka) ostatecznie zdecyduje się za to na wyjazd do Dubaju – choć na myśl o rozłące z Ksawciem (Bastian Węglewski) będzie załamana. Łukasz (Michał Rolnicki) tym razem zrobi jednak wszystko, by ukochaną wspierać.