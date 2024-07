Hubert (Marek Molak) znów spotyka Ulę (Ania Karwan)… A w kawiarni zauważa oboje Olgierd (Tomasz Sobczak) - i od razu wybucha wściekłością. Zapraszamy na 1647 odcinek „Barw szczęścia”, a w nim…

Śliwiński staje naprzeciwko Pyrki – gotów zrobić awanturę na cały lokal. A chłopak posyła mu lodowate spojrzenie:

- Tak nie będziemy rozmawiać…

- Podobno jesteś w pracy... Mogłem się domyślić, co to za robota! To przez tę małolatę Klara cię rzuciła?!

- Na pewno nie będę się przed tobą tłumaczył!

- Będziesz, bo zaniedbujesz moją wnuczkę! I zdradzasz moją córkę!

- Uważaj, co mówisz! Nie wtrącaj się…

- Będę się wtrącał, bo chodzi o moją rodzinę!

- Rodziny się nie zostawia... Nie wiem, czy Klara by chciała, żebyś w ogóle widywał Marysię!

- Co, smarkaczu? Czujesz się lepszy?! A dlaczego od ciebie uciekła? No, powiedz! Co jej zrobiłeś?!

- Lepiej ty mi powiedz, dlaczego dałeś dyla, kiedy Klara była mała? To u was rodzinne?