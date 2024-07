Szykują się kolejne pasjonujące odcinki "Barw szczęścia". Co czeka nas w najnowszych odcinkach w przyszłym tygodniu? Okazuje się, że Bożena jest w ciąży. Czy da szansę Adrianowi, który okazał się seksoholikiem? Ale to nie koniec... W "Barwach szczęścia" Kasia ucieka przed Bergiem i jego zemstą - czy to samo co Liliannie przydarzy się także i jej...

Co nowego w "Barwach szczęścia"?

