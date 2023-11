Poza tym na imprezie Beata spotka Krzysztofa Radeckiego (Daniel Misiewicz) – piłkarza, z którym Darek grał w jednym klubie. Sportowiec od razu zacznie nową znajomą adorować.

A Janicki, zaskoczony, rzuci w końcu do Władka:

- Znam go trochę i jedyne, co go zawsze interesowało w kobietach, to nogi po szyję i wiek poniżej dwudziestki…

- No, to chyba zmienił ligę!