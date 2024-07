Nowy bohater, kłamstwa i miłość - zapraszamy na kolejny tydzień z „Barwami szczęścia”! Co tym razem wydarzy się w serialu?

Przede wszystkim: Marek (Marcin Perchuć) rozstanie się z Sylwią (Olga Bończyk)! Mały Witek (Witold Sosulski) – dzięki pomocy Pawła – odzyska nagranie z kamery, na którym wyraźnie będzie widać, że to prawniczka wrzuciła petardę do swojego prezentu… Chłopiec pokaże film ojcu - a Złoty będzie w szoku.

Tymczasem Sylwia - nieświadoma, że jej kłamstwo wyszło na jaw – gdy Marek wróci do domu, od razu zacznie Witka krytykować.

- Ani ty, ani Nina nie radzicie sobie z tym chłopakiem... Od dłuższego czasu robi, co chce! No a ten prezent to już był szczyt wszystkiego... Czy on wie, do czego mógł doprowadzić?!