Bartek Piekarski dołącza na stałe do obsady serialu ,,Policjantki i Policjanci'' (emisja od poniedziałku do piątku o 19:00 na antenie TV4). Po udanym debiucie w roli Rudego w ,,Pierwszej miłości'' oraz roli w filmie ,,Selekcja'' przyszedł czas na nowe wyzwanie dla młodego aktora. Grana przez Bartka postać to były antyterrorysta Wojtek Niedźwiecki, który zaczyna służbę we wrocławskiej Policji.

Z kim pojawi się na patrolu, jakie staną przed nim wyzwania i czy odnajdzie się w nowej roli? Pierwszy odcinek nowego sezonu z udziałem Bartka będzie wyemitowany w już dziś, 6 marca o 19:00 na antenie TV 4! Czekacie?

"Policjantki i policjanci" - opis odcinka z 6 marca

Policjanci prowadzą śledztwo w sprawie pakunku znalezionego w kanale miejskim. Tropy prowadzą do ośrodka wsparcia dla narkomanów. Sprawa przybiera jednak dramatyczny obrót, kiedy jeden z podejrzanych próbuje popełnić samobójstwo. Szymon Zieliński odbiera ojca ze szpitala. Choć serce prokuratora jest w kiepskim stanie, nie chce on dłużej przebywać w szpitalu. Zuza wciąż nie może uwolnić się od swojego byłego partnera - doktora Ranickiego. Boi się jego zemsty. Pies Juliusza robi zamieszanie na komendzie, ale i pomaga w pewnej tajemniczej sprawie (za teleman.pl).

