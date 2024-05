Uwaga: ten artykuł zawiera spoilery z filmu "Ant-Man i Osa: Kwantomania".

Reklama

„Avengers: The Kang Dynasty” to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów Marvela. Jak dotąd zdjęcia do produkcji jeszcze się nie rozpoczęły, a ze względu na zmiany w harmonogramie prace opóźniły się aż o 12 miesięcy. Według „Variety” za zmianami daty premiery stoi m.in. strajk scenarzystów i aktorów w Hollywood, który też na powstawanie takich tytułów jak „Avengers: Secret Wars”, „Thunderbolts”, „Deadpool 3” oraz „Fantastyczna Czwórka”.

Superprodukcja Marvela budzi wielkie emocje, ponieważ razem z „Avengers: Secret Wars” ma zakończyć 6. fazę i zamknąć sagę multiwersum. „Avengers: The Kang Dynasty” opowie o losach jednego z najpotężniejszych antagonistów. Mowa o Kangu Zdobywcy, którego poznajemy już w filmie „Ant-Man i Osa: Kwantomania”. Złoczyńca wówczas desperacko próbuje uwolnić się z więzienia.

Spotkanie Ant-Mana oraz Kanga Zdobywcy ma duże konsekwencje dla dalszej historii superbohaterów Marvela.

Kiedy premiera „Avengers: The Kang Dynasty”?

Twórcy początkowo zaplanowali premierę „Avengers: The Kang Dynasty” na maj 2025 roku. Niestety ze względu na opóźnienie produkcji premiera została przesunięta o rok.

Zobacz także

Zgodnie z obecnymi założeniami studia Marvel fani mogą się spodziewać „Avengers: The Kang Dynasty” w maju 2026 roku.

„Avengers: The Kang Dynasty” – obsada

Na razie nie potwierdzono żadnych szczegółów obsady „Avengers: The Kang Dynasty”, ale fani mogą być niemal pewni, że w superprodukcji zobaczą tego aktora: Jonathana Majorsa .

Wcześniej Majorsa mogliście widzieć takich produkcjach jak „Ant-Man i Osa: Kwantomania”, „Creed III”, „Towarzysze broni”, „Zemsta rewolwerowca”, „Kokainowy Rick”, „Prawo dżungli” czy „Pięciu braci”. Aktor pojawił się również w kilku serialach: „Kraina Lovecrafta” oraz „Loki”.

Jak dotąd nie wiemy, z kim Kang Zdobywca zmierzy się w nowym widowisku Marvela. Nie możemy być pewni, że w produkcji pojawią się uwielbiani przez fanów uniwersum Iron Man, Czarna Wdowa czy Kapitan Ameryka. Wynika to z fabuły filmu „Avengers: Koniec gry”.

Natomiast istnieje duża szansa, że w superprodukcji Marvela pojawią się Hulk, Hawkeye oraz Thor. To samo dotyczy Kapitan Marvel, Doktora Strange’a, Spider-Mana czy Ant-Mana.

Silnym kandydatem do walki z Kangiem Zdobywcą może być Shang-Chi („Shang-Chi i legenda Dziesięciu Pierścieni”). Niewykluczone też, że ważną rolę odegra Loki, który ma udział w konflikcie z dynastią Kangów.

Widzowie zastanawiają się, czy znajdzie się przestrzeń na obsadzenie takich postaci jak She-Hulk, Ms. Marvel, Moon Knight czy Dardevilem. Niektórzy uważają, że to może być także szansa dla Yeleny Belowej z „Czarnej Wdowy”.

Uniwersum daje twórcom spore możliwości co do wyboru bohaterów. Warto pamiętać, że są jeszcze Strażnicy Galaktyki, X-Meni oraz zespół Fantastycznej Czwórki.

„Avengers: The Kang Dynasty” – kim jest Kang?

Wariant Kanga – postaci dobrze znanej czytelnikom komiksów – pojawił się wcześniej w finale pierwszego sezonu "Lokiego" w Disney+. Jednakże, jak opisano powyżej, „Ant-Man i Osa: Kwantomania” po raz pierwszy właściwie przedstawia nam Kanga.

Z filmu dowiadujemy się, że Kang został uwięziony w Królestwie Kwantowym przez kilka innych wariantów Kanga, później zostaje zabity w walce przez Scotta Langa i Hope van Dyne (Ant-Mana i Osę). Jednak sceny po napisach końcowych nie pozostawiają wątpliwości – Kang nie ginie. Poznajemy Radę Kangów, na której czele stoi wariant o imieniu Immortus. Antagonista określił Avengersów jako główne zagrożenie i zwołał spotkanie wszystkich pozostałych Kangów, aby rozpocząć plan zemsty na superbohaterach.

Wygląda więc na to, że odtąd w projektach MCU będziemy widzieć różne warianty, w tym Victor Timely w drugim sezonie "Lokiego" i wariant Skrulla w "Tajnej inwazji" . To prawdopodobnie doprowadzi do ostatecznej wojny, która zostanie przedstawiona fanom w „Avengers: Secret Wars”.

Mówiąc o przyszłej roli Kanga w serii, reżyser „Ant-Man: Kwantomania” Peyton Reed zażartował, że postać ta „zmienia wszystko” w MCU.

„W połowie (przyp. red. - produkcji) było już pewne, że rozpoczniemy fazę 5.”, wyjaśnił podczas ekskluzywnego wywiadu dla RadioTimes.com.

„Ale myślę, że dla nas to naprawdę oznaczało… to był Kang, prawda? Tym, co go wyróżnia jako antagonistę, jest Kang Zdobywca, który pojawia się w „Ant-Man: Kwantomania”. Ale jest Istotą Nexusa – istnieją warianty z Kanga.", tłumaczył.

„A co się stanie, jeśli przedstawisz złoczyńcę, który walczy z naszymi bohaterami, ale osobno toczy wojnę ze wszystkimi różnymi wersjami siebie? A co to oznacza dla trwającego Wszechświata Marvela?", zastanawiał się.

„No cóż, to zmienia wszystko”, dodał.

„A w tym samym czasie Avengersi, wiesz, w Doktorze Strange i Spider-Manie, a już na pewno Loki, stają się świadomi istnienia multiuniwersum", stwierdził.

„Mogą mieć miejsce tego rodzaju wtargnięcia do wieloświata i co to oznacza dla Kangów?", przekazał.

W jaki sposób finał Lokiego przedstawia Kanga Zdobywcę?

Jonathan Majors zagrał Tego, Który Trwa w finale "Lokiego", a postać ta została uznana za jedną z wielu różnych wersji Kanga (w końcu każdy wymiar w rozległym multiwersum może mieć swoją własną odmianę).

Ten, który Trwa, wyjaśnił, że jednym z jego „wariantów” (innych wersji Kanga z innych wszechświatów). Był naukowcem z Ziemi, żyjącym w XXI wieku. Odkrył sposób podróżowania pomiędzy wszechświatami, spotykając różne wersje siebie z innych wymiarów.

Początkowo stosunki między wszechświatami były pokojowe, a warianty Kanga dzieliły się technologią i wiedzą. Jednakże, jak to ujął Ten, Który Trwa, „nie każda wersja mnie miała tak czyste serce”.

Inne wersje Kanga postrzegały inne wszechświaty jako „nowe ziemie do podbicia”, a sytuacja „przerodziła się w wojnę totalną” – każdy wariant próbował chronić swój własny wszechświat i „unicestwić pozostałe” do tego stopnia, że „to to był prawie koniec wszystkiego, panie i panowie”.

Na szczęście w pierwszym wariancie udało się odnaleźć istotę zwaną Alioth, która „była w stanie pochłaniać czas i przestrzeń”. Jak to ujął Ten, Który Trwa: „Uzbroiłem Aliotha i zakończyłem wielostronną wojnę”. Stworzył jedną pojedynczą oś czasu i zarządzał nią na odległość, aby „zapobiec pojawieniu się jakichkolwiek innych gałęzi”, powstrzymując jego warianty przed dojściem do władzy i ponownym rozpoczęciem wojny.

Jednak wydarzenia z finału "Lokiego" przerwały tak zwaną „świętą oś czasu” i uwolniły multiwers, pozornie wprawiając w ruch równoległe wszechświaty, które widzieliśmy teraz w „Spider-Man: Bez drogi do domu” oraz „Doktor Strange w multiwersum obłędu”.

W całym tym kontekście można bezpiecznie założyć, że warianty Kanga wyrastają w tle i nie są już kontrolowane przez Tego, Który Pozostaje i jego świętą linię czasu. W końcu ich wielostronna wojna może rozpocząć się na nowo, potencjalnie zmuszając Avengersów do interwencji.

Jeśli zastanawiacie się, w komiksach prawdziwe imię Kanga to Nathaniel Richards i jest potomkiem Reeda Richardsa z Fantastycznej Czwórki. Postać została stworzona przez Stana Lee i Jacka Kirby’ego w 1963 roku. Był on geniuszem mającym obsesję na punkcie podróży w czasie, który stał się galaktycznym watażką.

Dynastia Kang to nazwa 16-częściowej serii komiksów, która rozpoczęła się w 2001 roku. W tej serii, znanej również jako "Wojna Kang", Kang wkroczył w XXI wiek i udało mu się przejąć kontrolę nad planetą – podobno był pierwszym złoczyńcą z Marvel Comics, któremu faktycznie udało się osiągnąć globalną dominację. Oczywiście Avengers ostatecznie go obalili. Być może podobną fabułę zobaczymy w filmie!

„Avengers: The Kang Dynasty” – zwiastun

Jak na razie nie ma zwiastuna do „Avengers: The Kang Dynasty”.

Jeśli kochacie świat Marvela, możecie sprawdzić, co wiemy o "Avengers: Secret Wars", kolejnej superprodukcji, która zakończy ważną sagę w historii całego multiwersum.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek