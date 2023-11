Co się wydarzy w nowym sezonie "Barw szczęścia"? Zdradziła nam to Ania Karwan! Okazuje się, że jej bohaterka - Ula, która stanęła na drodze małżeńskiego szczęścia Huberta (Marek Molak) i Klary (Olga Jankowska), zrobi coś niezwykle kontrowersyjnego, co może się nie spodobać niektórym widzom. Co to takiego? Zobaczcie naszą rozmowę!

Posłuchajcie, co powiedziała Ania Karwan przed kamerą Party.pl!

Ania Karwan nie ukrywa, że nowy sezon "Barw szczęścia" będzie bardzo emocjonujący!

Będziecie oglądać?