1 z 4

Anna Karczmarczyk, serialowa Ola Pietrzak, odchodzi z "Na dobre i na złe". Dlaczego? Co się stało? (Jedna z najważniejszych gwiazd "Na dobre i na złe" odchodzi z serialu po 5 latach! Co się stało?) Anna odpowiedziała w wywiadzie dla Party.pl, jaki był powód jej rozstania z ekipą serialową i co planuje po zakończeniu pracy przy hicie TVP 2.

Co wpłynęło na Twoją decyzję o odejściu z serialu?

Dużo się dzieje w moim życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Ola Pietrzak, którą miałam przyjemność kreować w serialu ma za sobą bardzo barwne życie; porwania, narodziny, miłości, zdrady... jest matką, partnerką i spełnionym lekarzem. Czy mogę jej życzyć czegoś więcej? Ja również jako aktorka potrzebuję nowych wyzwań, żeby ciągle się rozwijać. 2018 rok jest dla mnie rokiem odważnych decyzji.

Czy wiesz już, jak ostatecznie zakończy się Twój wątek w serialu?

Nie mam zielonego pojęcia. Mam jedynie nadzieję, że będzie to szczęśliwe zakończenie.

Za czym najbardziej Anna będzie tęsknić w serialu?

Zobacz: Jesteś fanem Na dobre i na złe? Udowodnij to! Sprawdź się w QUIZIE z ostatniego sezonu serialu!